Tunisie : La ligne 6 du métro léger sera prolongée à el-Mourouj VI, les projets RFR et métro de Sfax seront poursuivis…

Le ministre du Transport, Rabiï Majidi, a déclaré que les principales dépenses programmées dans le budget de son ministère, concernent nombre de projets et programmes, avec la poursuite du projet du RFR, la réhabilitation de 28 rames de métro de la Transtu, la réhabilitation des édifices techniques au niveau la ligne de la banlieue Nord, Tunis-La Goulette-La Marsa.

Il a, par ailleurs, annoncé le prolongement de la Ligne 6 à El Mourouj VI, outre la poursuite de la réalisation du projet du métro léger de Sfax.

En matière de transport ferroviaire interurbain, le ministre a évoqué le renouvellement et la protection du réseau, la réparation des dégâts des inondations, et de l’avancée du sable, etc.

Il a, également, évoqué la réalisation du programme de grande maintenance, et de réhabilitation de la ligne 6 reliant Tunis à Kasserine, et le dédoublement de la ligne Moknine/ Mehdia.

Auditionné par la commission de planification stratégique de l’Assemblée, autour du budget de son ministère du nouvel exercice, le ministre du Transport a, par ailleurs, annoncé l’aménagement des postes frontaliers terrestres de Meloula, Bouchebka, et Ras Jdir…

S’agissant de la société du port d’Enfidha, il a évoqué le financement de l’opération d’appui technique, de suivi et de contrôle, pour la réalisation des travaux de la station des conteneurs, l’actualisation des études de marché, ainsi que les études techniques, économiques et financières, et l’élaboration d’un dossier d’appel d’offres pour la réalisation du quai multifonctions dans le cadre d’une concession.

Au sujet de la vision stratégique du secteur du transport, le ministre a indiqué que les objectifs généraux de la politique du transport à l’horizon 2040 portent sur l’amélioration de la compétitivité, la mise en adéquation des services du transport avec les besoins des habitants et entreprises, la consolidation de l’inclusion territoriale, la promotion de la sécurité, et la protection de l’environnement à travers dix principaux axes.

Gnetnews