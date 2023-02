Tunisie : La Ligue réclame « le respect à l’indépendance de la justice » et réitère son soutien à « une presse libre et indépendante »

La ligue tunisienne pour la défense des droits de l’homme, (LTDH) « met en garde contre l’atteinte et la régression par rapport aux droits et libertés, rejette toutes les formes de restrictions et de harcèlement contre les activistes, syndicalistes, journaliste et avocats, du fait de leur opinion contraire, et l’exercice de leur droit à l’expression et à la critique ».

La LTDH dénonce, dans un communiqué, « les arrestations abusives et les descentes nocturnes violentes », et appelle à « la nécessité de respecter les procédures réglementaires et l’ensemble des droits des suspects, lors de leur arrestation et garde à vue ».

La ligue rejette « la comparution de certains politiques, sur la base de la loi contre le terrorisme », laquelle comporte « des mesures exceptionnelles afin de les empêcher de contacter et de rencontrer leurs avocats ».

La LTDH dénonce l’arrestation de Noureddine Boutar et réitère « son soutien absolu à la liberté d’opinion et d’expression, et son appui total à la presse libre et indépendante ».

La ligue réclame « le respect de l’indépendance de la justice, et dénonce les tentatives d’instrumentalisation des appareils de l’Etat et leur apprivoisement par le pouvoir en place pour les règlements de comptes avec les opposants ».

La ligue dénonce « le discours d’incitation et d’accusation de traitrise adoptée par le président de la république, et l’influence qu’il exerce sur la justice, en condamnant ses adversaires politiques, et en les qualifiant de criminels et de terroristes, avant que les enquêtes ne soient clôturées et la justice ne dise son mot. »

Le président de la république s’était défendu hier de toute atteinte à la presse, s’interrogeant « s’il y a un seul journal, ou une seule émission qui a été censurée ; s’il y a un journaliste qui a été poursuivi pour un travail journalistique…ce ne sont que des affabulations et des mensonges connus par le peuple », a-t-il lancé.

Gnetnews