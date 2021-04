Tunisie : La loi d’urgence sanitaire comprendra des sanctions rigoureuses pour faire appliquer les restrictions (Ben Alaya)

Le projet de loi d’urgence sanitaire, l’une des nouvelles dispositions annoncées hier par l’instance nationale de lutte contre le Coronavirus pour endiguer la propagation du virus, renfermera des mesures et sanctions rigoureuses, contre tous ceux qui transgressent les dispositions préventives et sanitaires, en lien avec la propagation de la pandémie, a déclaré la DG de l’ONMNE, Nissaf Ben Alaya.

Lors d’une conférence de presse tenue à la Kasbah à l’issue de la réunion de ladite instance, elle ajouté que ce texte qui sera élaboré par le gouvernement, permettra l’application des mesures prises, notamment celles liées à la circulation entre les gouvernorats, la fermeture de certaines régions.

Cette loi aidera à l’application de toutes ces dispositions, a fortiori qu’il y a actuellement une difficulté à les faire respecter, face à une situation épidémique, extrêmement grave, a-t-elle souligné, en substance.

Confinement aux frais des arrivants



S’agissant du confinement de 07 jours décidé par l’instance pour tous les arrivants en Tunisie, elle a expliqué que son but est d’éviter l’introduction et la propagation des nouvelles souches, qui sont très graves, et qui se propagent à travers le monde.

Le confinement obligatoire sera aux frais des arrivants, dans les lieux décidés par le ministère de la Santé, (une liste est déjà établie) et non dans les lieux de résidence, en présentant un test RT-PCR datant de 72 heures au plus.

Une deuxième analyse PCR est exigée entre le 5ème et 7ème jour, a-t-elle souligné.

L’instance a annoncé plusieurs autres mesures comme la poursuite de la suspension des cours du 03 au 16 Mai, dans les écoles, collèges et lycées, excepté les classes concernées par les examens nationaux.

