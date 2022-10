Tunisie : La LTDH appelle les autorités tunisiennes à agir pour la libération d’une ressortissante tunisienne incarcérée en Arabie saoudite

La Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme (LTDH) condamne le jugement émis par la justice saoudienne contre la ressortissante tunisienne, Mehdia Marzkouki, le qualifiant « d’inique » dans la mesure où il viole la liberté d’expression.

Dans un communiqué paru ce vendredi 28 Octobre, la LTDH pointe la peine de 15 ans de prison prononcée par les tribunaux saoudiens à l’encontre de la citoyenne tunisienne pour avoir publié un post, en soutien à la résistance libanaise, le Hezbollah.

La ligue dit suivre, avec « grande préoccupation », l’affaire de Marzouki, appelant les autorités tunisiennes « à engager une action rapide, en vue d’inciter et de négocier avec le régime saoudien pour sa remise en liberté ».

La LTDH appelle le peuple tunisien et les organisations de la société civile tunisienne et internationale à faire pression sur le régime saoudien, afin de hâter sa libération, et mettre un terme à cette tragédie.

Mehdia Marzouki (51 ans) est médecin et travaille en Arabie saoudite depuis 2008.

Gnetnews