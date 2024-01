Tunisie : La LTDH rend hommage à son ancien Secrétaire Général et militant de première heure, Khemaïs Chammari

Le comité directeur de la Ligue tunisienne pour la Défense des droits de l’Homme, LTDH, rend hommage à l’activiste des droits de l’Homme, militant de première heure et son ancien Secrétaire Général, Khemaïs Chammari, décédé hier, lundi 01er Janvier 2024, exprimant son « chagrin » et son « amertume » suite à sa disparition.

Khemaïs Chammari est né le 07 novembre 1942, son parcours militant s’est poursuivi pendant plus d’un demi-siècle, en défense des victimes des violations, ainsi que des droits de l’homme et des libertés publiques et individuelles, souligne-t-elle.

Il a occupé plusieurs postes dont celui d’ambassadeur de Tunisie auprès de l’UNESCO, rapporte la LTDH.

Pendant sa jeunesse, il a rallié les rangs de l’Union générale des étudiants de Tunisie (UGET), et le mouvement « Perspectives », mouvement politique de gauche ayant vu le jour pendant les années 60 du siècle dernier, et s’était opposé au régime de Bourguiba, ce qui a valu à ses militants, poursuites, torture et prison, rappelle la ligue.

Le défunt a connu la prison à maintes occasions : 1966, 1968, 1981, 1987, et 1995. Il a rallié le mouvement des démocrates socialistes, et a été élu à la chambre des députés pour le MDS entre 1994 et 1996.

Feu Khemaïs Chammari était Secrétaire Général de la LTDH, membre-fondateur de l’Institut arabe des droits de l’Homme, et membre dans plus d’une organisation internationale, à l’instar de la fédération internationale des droits de l’homme et du comité international des défenseurs des droits de l’homme.

Ses funérailles ont lieu, ce mardi 02 janvier, après la prière d’el-Asr au cimetière de Gammarth, indique la ligue, présentant ses sincères condoléances à sa famille et à la communauté des militants et activistes à laquelle, il appartenait.

La présidence du gouvernement avait fait part hier soir de son décès, survenu le même jour.

Que Dieu lui accorde son infinie miséricorde et l’accueille dans son éternel paradis.

Gnetnews