Tunisie : La présidence du gouvernement annonce le décès du militant Khemaïs Chammari

La présidence du gouvernement annonce le décès du militant et activiste politique Khemaïs Chammari, qui s’est éteint hier, lundi 01er Janvier 2024, à l’âge de 81 ans.

En cette circonstance douloureuse, Ahmed Hachani et l’équipe gouvernementale présentent leurs sincères condoléances et leur sentiment de compassion à la famille du défunt, et prient Dieu le tout puissant de lui accorder son infinie miséricorde et de l’accueillir dans son éternel paradis, selon un communiqué de la présidence du gouvernement.

Le disparu est un ancien activiste des droits de l’Homme et a milité au sein de la ligue tunisienne de défense des droits de l’Homme (LTDH), où il a occupé le secrétariat générale, il est membre fondateur de l’Institut arabe des droits de l’homme.

Il a été, par ailleurs, une figure de proue du mouvement des démocrates socialistes, et a été élu membre de la chambre des députés pour le MDS de 1994 à 1996.

Du fait de ses positions politiques, Khemaïs Chammari a été incarcéré, sous Bourguiba et Ben Ali.

Le regretté a occupé le poste d’ambassadeur auprès de l’UNESCO de 2011 et 2014, et a été élu en tant que membre de l’Instance Vérité et dignité en 2014, dont il a démissionné avant de prendre ses fonctions. Qu’il repose en paix.

