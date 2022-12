Tunisie : La marine avorte une opÃ©ration de trafic de mÃ©dicaments vers la Libye par voie maritime

Tunisie : La marine avorte une opération de trafic de médicaments vers la Libye par voie maritime

Les unités de la marine tunisienne ont avorté, à l’aube de ce vendredi 30 décembre, une opération de trafic de médicaments par voie maritime, annonce ce matin le ministère de la Défense nationale sur son site officiel.

Revenant sur les faits, le ministère relate que des mouvements suspects d’une embarcation non identifié ont été interceptés. Celle-ci se rapprochait des côtes de Jdaïra à el-Ktef, une voiture s’y est dirigée et a commencé à décharger des boites en carton et à les mettre à son bord.

Des unités de la marine ont été dépêchées sur les lieux, où elles ont appréhendé deux personnes qui étaient à bord d’un bateau de pêche chargé de médicaments divers et d’autres boites qu’elles ont jetés en mer, lorsqu’elles se sont aperçues de la présence desdites unités.

Selon la même source, elles s’apprêtaient à les acheminer vers la Libye.

En coordination avec les parquets militaire et civil, la saisie, ainsi que les personnes ont été confiées aux unités de la garde nationale d’el-Ktef, pour parachever les procédures à leur sujet.

Gnetnews