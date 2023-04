Tunisie : « La Médina des lumières », une initiative pour promouvoir le legs culturel et civilisationnel de l’ancienne ville

Le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, a présidé la manifestation, « la Médina des lumières », à l’ancienne ville de Tunis, et a arpenté le circuit touristique et culturel, aménagé à cette occasion, en présence de l’ambassadeur de l’Union européenne, et des ambassadeurs des pays frères et amis.

La Médina des lumières est une initiative touristique, menée par le ministère du Tourisme, en collaboration avec le programme « Tunisie, notre destination », financé par l’Union européenne et le ministère allemand de coopération économique et de développement, pour l’animation de la veille ville pendant le Ramadan, dans le cadre de la promotion du tourisme intérieur, rapporte un communiqué du ministère du Tourisme.

« Eu égard à l’importante activité que connait la Médina de Tunis tout au long du mois de Ramadan, le ministère du Tourisme cherche, à travers cette manifestation, à investir dans la forte affluence des citoyens et touristes, pour mettre en avant, les sites historiques, le patrimoine et les commerces d’artisanat, et en faire la promotion », a indiqué, en substance, Belhassine.

Le ministère du Tourisme cherche, à travers un partenariat effectif entre les secteurs public et privé, et le tissu associatif, à revivifier la Médina de Tunisie et toutes les vieilles villes, dans les différents gouvernorats du pays, pour mettre en avant le legs civilisationnel et culturel de notre pays, c’est un objectif qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie visant la diversification du produit touristique, a-t-il conclu.

Gnetnews