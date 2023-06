Tunisie : L’émigration irrégulière depuis les côtes tunisiennes vers l’espace européen à l’examen au ministère de l’Intérieur

La migration irrégulière depuis les côtes tunisiennes vers l’espace européen était au centre d’une réunion, hier mercredi 31 Mai, au ministère de l’Intérieur.

Cette rencontre a rassemblé le Directeur Général, commandant de la garde nationale ; le Directeur Général de la police des frontières et des étrangers, ainsi que le Directeur Général des relations extérieures et de la coopération internationale, côté tunisien, et le ministre délégué à l’Immigration britannique, Robert Jenrick, l’ambassadeur de Grande-Bretagne à Tunis, Helen Winterton, et la délégation les accompagnant, côté britannique, en présence de hauts cadres du ministère.

La rencontre était une occasion de présenter à la partie britannique l’approche du ministère envers ce fléau, et les priorités de la partie tunisienne pour le circonscrire, rapporte en substance, le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

La partie britannique a évoqué l’expérience du Royaume-Uni dans le domaine de l’immigration irrégulière, et les efforts déployés pour l’endiguer.

