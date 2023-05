Tunisie : La ministre de la Culture dit l’engagement en faveur de « la liberté de pensée, d’expression, et d’édition »

La ministre des Affaires culturelles, Hayet Ktat Guermezi, a affirmé « l’engagement du ministère en faveur des principes de la liberté de pensée, d’expression, et d’édition, inscrits dans la constitution tunisienne ».

Lors d’une visite hier, lundi 01er Mai 2023, à la foire du livre, la ministre a rencontré les membres du comité d’organisation, et a échangé avec eux sur les nouveautés des deux premiers jours de la foire, rapporte le ministère de la Culture dans un communiqué.

La ministre a exprimé son « soutien » audit comité et sa détermination « à en garantir l’indépendance, en matière d’accomplissement des ses missions, dans le cadre du respect des lois et de la réglementation en vigueur, pour faire réussir cet important évènement national et international ».

Le comité d’organisation de la 37ème édition de la foire du livre avait annoncé hier, dimanche, avoir remis les livres figurant sur les listes entérinées, aux stands de la foire, dont ceux qui ont été retirés le 29 avril.