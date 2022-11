Tunisie : La ministre de la Culture inaugure le village de la Francophonie, ouvert du 13 au 22 novembre

« En consécration des fondements des confluences culturelles, et patrimoniales, du principe de coexistence pacifique, et d’ouverture sur les différentes civilisations, la ministre des Affaires culturelles », Hayett Ktata Guermezi, et la cheffe du bureau de l’organisation internationale de la Francophonie (OIF) en Afrique du Nord, Assil Haoua, ont ouvert, dimanche 13 novembre 2022, à la délégation de Djerba Midoun (Médenine), le village tunisien de la francophonie dans l’espace, « découvres Djerba ».

Cette inauguration intervient dans le cadre du 18ème sommet de la Francophonie, qui aura lieu les 19 et 20 novembre à l’île de Djerba, sous le signe de « la diversité : la technologie numérique, en tant que vecteur de développement, de coexistence, et de solidarité dans l’espace francophone ».

« Le village francophone constitue une importante occasion pour consolider les relations de coopération et de partenariat entre les pays francophones en vue de relever les défis, et d’ouvrir de nouvelles perspectives à même d’enrichir le legs culturel et civilisationnel, a affirmé la ministre des Affaires culturelles », Hayett Ktat Guermezi.

La Tunisie est le premier pays arabe en Afrique du Nord, qui abrite cette importante rencontre sur son sol, précise le ministère.

Quelque 31 chefs d’Etat et de gouvernement de l’espace francophone ont confirmé leur participation à cette rencontre des pays, ayant la langue française en partage, laquelle aura lieu le week-end prochain, les 19 et 20 novembre à Djerba.

Le Village de la Francophonie se tient, en marge de ce sommet, du 13 au 22 novembre 2022.

Gnetnews