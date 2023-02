Tunisie : La ministre de la femme annonce des mesures urgentes pour la maison de retraite de la Manouba

La ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées, Amel Belhaj Moussa, a décidé de fournir, en urgence, à la maison de retraite de la Manouba, 20 lits médicaux, et de 50 matelas orthopédiques. Comme elle a pris la décision d’affecter trois nouveaux infirmiers au centre en question, en renfort au corps paramédical, de manière à ce que leur effectif atteigne les 12 infirmiers.

La ministre a appelé les structures de l’Union tunisienne de solidarité sociale (UTSS) à accélérer la mise en application de cette décision, conformément à la convention de partenariat conclue entre les deux parties, indique le ministère de la Femme dans un communiqué.

Cette décision intervient à l’issue d’une visite d’inspection effectuée par la ministre, ce vendredi 24 février 2023, à cet établissement, pour s’enquérir des conditions d’accueil des personnes âgées transférées de la maison de retraite de Sfax.

La ministre avait supervisé, le 07 février 2023 l’évacuation et la fermeture du centre en question, et le transfert des personnes âgées au nombre de 32 à huit établissements publics à Tunis, la Manouba, Béjà, le Kef, Nabeul, et Gafsa, jusqu’à la fin des travaux d’aménagement et d’équipement du centre de Sfax, conformément aux standards de qualité, et en préservation de l’intérêt suprême des personnes âgées, ajoute la même source.

Amel Belhaj Moussa a pris connaissance, lors de sa visite, de la marche des prestations au profit des 80 personnes âgées hébergées à la maison de retraite de la Manouba.

« La santé des personnes âgées sans soutien relève de la responsabilité de l’Etat », a-t-elle souligné, appelant à les entourer des conditions requises en termes social, psychiatrique et sanitaire, en vue d’en faciliter l’insertion au sein de cet établissement, et leur garantir les attributs d’une vie digne.

