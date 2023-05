Tunisie : La ministre de la Femme décide la fermeture du centre de loisirs d’El Omrane supérieur

La ministre de la Femme, de la Famille, de l’enfance et des séniors, Amel Belhaj Moussa, a ordonné la fermeture du centre de loisirs pour l’enfant et la famille d’El Omrane supérieur, en l’absence des conditions de sécurité requises pour les enfants et les employés.

La ministre s’est rendue, hier jeudi, audit centre, érigé sur une aire de plus de 13 mille m², et abritant un bâtiment de 200 m², exploité en tant que club pour enfants, la ministre a arpenté l’espace extérieur qui était dépourvu de commodités ; des problèmes fonciers empêchent, par ailleurs, toute intervention pour entretien et maintenance, rapporte en substance le ministère de la Femme, dans un communiqué.

Suite à cette visite d’inspection, la ministre a décidé la fermeture provisoire de ce centre, étant donné que son espace externe est sujet à certaines pratiques illégales, qui sont de nature à menacer la sécurité des enfants, ainsi que les cadres qui y travaillent.

Cinq cadres éducatifs et trois ouvriers ont été dispatchés sur d’autres établissements d’enfances, jusqu’à la régularisation de la situation de ce centre, son réaménagement, et sa réexploitation, en tant qu’espace pilote pour les enfants et les familles, dans des conditions sûres, selon la même source.

