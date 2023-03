Tunisie : La ministre de la Femme fait des annonces urgentes aux mÃ¨res de la localitÃ© de Draga, vivant dans un extrÃªme dÃ©nuement

Tunisie : La ministre de la Femme fait des annonces urgentes aux mères de la localité de Draga, vivant dans un extrême dénuement

La ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des personnes âgées, Amel Belhaj Moussa, a ordonné la formation d’une équipe de travail pour l’intervention urgente, et la prise en charge d’un nombre de femmes et leurs enfants, vivant dans une extrême dénuement dans le patelin de Draga, à la délégation de Rouhia (gouvernorat de Siliana).

Suite à un signalement à cet effet, la ministre a chargé la déléguée régionale pour les affaires de la femme et de la famille, à piloter une équipe d’intervention, et à lui faire parvenir un rapport détaillé sur les conditions socio-économiques de mères de Draga.

Cette procédure a été enclenchée sur la base d’une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, montrant l’indigence de ces mamans, dépourvues qu’elles sont du minimum vital d’une vie décente, leurs enfants sont, eux, aux prises avec de nombreuses menaces, dont l’abandon scolaire.

Face à cette situation, la ministre a pris une batterie de mesures :

*Création d’un groupement de développement féminin dans la région de Draga, spécialisé dans l’élevage et l’engraissement des ovins au profit de 25 bénéficiaires, devant démarrer au plus tard dans trois mois. Un siège lui sera consacré, moyennant une enveloppe de 50 mille dinars ;

*Allocation de fonds d’une valeur de 100 mille dinars pour assurer une source de revenus à 20 bénéficiaires, à la délégation de Rouhia, dans le cadre du programme d’autonomisation économique des mères des enfants menacés de décrochage scolaire ;

*Assurer une source de revenu pour 5 familles dans la région de Draga, dans le cadre du programme d’autonomisation économique ;

*Versement d’aides en nature, et de fournitures scolaires, en collaboration avec l’Union tunisienne de solidarité sociale (UTSS), au profit des familles à la situation particulière ;

*Formation d’une équipe de psychiatres, d’attachés sociaux pour la prise en charge des enfants, etc.

Gnetnews