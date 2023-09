Tunisie : La ministre de la justice appelle les magistrats à s’investir plus en matière de lutte contre la corruption

La ministre de la Justice appelle l’ensemble des magistrats à s’investir plus et à redoubler d’efforts en matière de lutte contre la corruption.

A l’occasion de l’avènement de la nouvelle année judiciaire, la ministre « présente ses vœux à la famille judiciaire élargie, magistrats, greffiers, employés de tribunaux, directions régionales de Justice, et toutes les composantes de la famille judiciaire élargie, avocats, experts judiciaires et substituts de justice », les appelant « à faire valoir la vérité, à appliquer la loi, et à contrer toutes les formes de corruption et de dilapidation de l’argent public, en s’en tenant à l’égalité entre tous ».

La ministre dit compter sur « le dévouement et la détermination des enfants de la famille judiciaire, en vue de mettre en place une justice efficace garantissant les droits de tous, où les délais de recours sont respectés, et où les affaires sont tranchées dans des délais raisonnables, conformément à la constitution et à la législation en vigueur ».

