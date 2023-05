Tunisie : La ministre de la Justice inaugure le siège du tribunal cantonal de Hammem-Lif

La ministre de la Justice, Leïla Jeffal, a inauguré ce lundi 08 Mai 2023, le nouveau siège du tribunal cantonal de Hammem-Lif.

Accompagnée par le gouverneur de la région, de la présidente du tribunal de première instance de Ben Arous, du procureur de la république, du juge cantonal, de la directrice générale de la Justice du Grand-Tunis et autres, la ministre en a arpenté les différents espaces, les bureaux et la salle des audiences, et a salué les efforts déployés en matière de réalisation de cette institution judiciaire afin qu’elle soit la mieux à même à accueillir les justiciables, et leur rendre de nombreuses prestations administratives et judiciaires, dans le cadre de la justice de proximité.

Jeffal a promis d’œuvrer en coordination avec le gouverneur, à surmonter certains problèmes et difficultés que les employés du tribunal cantonal de Hammam-Lif pourraient rencontrer, et à faciliter le travail de la famille judiciaire élargie, appelant à préserver cet édifice.

Le coût du projet du nouveau siège de cette juridiction, dont les travaux se sont étalés sur 355 jours, est estimé à 3, 445 millions de dinars. Sa superficie est de 1900 m².

Gnetnews