Tunisie : La ministre de la Justice préconise un plan d’action pour assurer la continuité du travail dans les tribunaux pendant les intempéries

La ministre de la justice, Leïla Jeffal, a présidé ce lundi 23 janvier, une séance de travail, à laquelle ont participé les directeurs régionaux de la justice au Kef, Kasserine et Béjà…en vue de mettre en place une stratégie urgente d’intervention, pour atténuer les répercussions négatives du changement climatique sur la marche du travail au sein des tribunaux et services judiciaires dans ces régions, à l’instar de Aïn Draham, Maktar, Boussalem et Ghar Dimaou.

Cette stratégie passe par le contrôle des systèmes de chauffage, du chauffage central et leur maintenance.

La réunion de ce lundi est intervenue suite aux intempéries survenues en fin de semaine, et la vague de froid les ayant accompagnée dans de nombreuses régions, notamment au Centre-Ouest et au Nord-Ouest, et en application du plan d’action du ministère dans de telles situations d’urgence, rapporte le ministère de la Justice dans un communiqué.

La ministre s’est intéressée aux conditions de travail des magistrats, greffiers, et administratifs travaillant dans les institutions judiciaires de ces régions, pressant l’administration judiciaire à interagir et à réponde, immédiatement, à leurs besoins en termes d’appui et de soutien dans ces circonstances exceptionnelles.

Gnetnews