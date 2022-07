Tunisie : La ministre de la Justice se rend à la prison de Mornaguia et échange avec les détenus sur les conditions d’incarcération

La ministre de la Justice, Leïla Jeffal, s’est rendue, hier après-midi, mardi 12 juillet, en visite inopinée à la prison de Mornaguia, où elle s’est enquise des conditions d’incarcération dans les cellules et différentes ailes du pénitencier.

Elle a appelé « à ne ménager aucun effort pour améliorer la propreté des cellules, des sanitaires et douches, et à réunir tous les attributs de sécurité et d’hygiène ».

La ministre a échangé avec plusieurs détenus, et s’est enquise de leur situation pénale, les conditions de leur incarcération et leurs principales préoccupations et requêtes, rapporte le ministère de la Justice dans un communiqué.

Lors de sa visite à la cuisine de la prison civile, la ministre a inspecté le respect des règles sanitaires, et a pris connaissance des repas servis aux prisonniers, des conditions de stockage des denrées alimentaires, et du respect des règles d’hygiène.

Elle a appelé à présenter des repas complets, à assurer un bon approvisionnement et à veiller à bien stocker et gérer les produits alimentaires.

La ministre de la Justice a échangé avec des cadres et agents de la prison civile de la Mornaguia, a écouté leurs principales préoccupations, saluant leurs efforts et les appelant à s’investir davantage du fait de la spécificité du travail à la prison de Mornaguia et dans tous les établissements pénitentiaires.

Elle a souligné que son ministère était résolue à prendre les mesures à même d’améliorer les conditions d’incarcération dans les différentes unités pénitentiaires et les centres de rééducation, et d’améliorer les conditions de travail des agents et cadres.

Leïla Jeffal a prôné l’amélioration du dispositif judiciaire et carcéral dans le cadre d’une approche globale respectueuse des droits de l’homme.

Gnetnews