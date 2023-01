Tunisie : La ministre de la Justice s’entretient avec Pilar Morales et Muriel Decot

La ministre de la Justice, Leïla Jeffal, s’est entretenue hier, lundi 30 janvier, avec la cheffe du bureau régional du Conseil de l’Europe, Pilar Morales, et la Secrétaire Générale de la commission européenne de l’efficacité de la Justice, Muriel Decot.

La rencontre a porté sur « les réalités de la coopération entre le Conseil de l’Europe, et le ministère de la Justice, les moyens de sa consolidation et les possibilités existantes pour bénéficier des différents programmes et projets, conformément aux besoins du ministère, selon le plan sectoriel de développement ».

La réunion a permis, par ailleurs, « de passer en revue l’état d’avancement des projets en cours, et la détermination d’en augmenter la cadence de réalisation ».

Gnetnews