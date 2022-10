Tunisie : La ministre de la Justice visite le tribunal de première instance de Tunis et fait des annonces

La ministre de la Justice, Leïla Jeffal, s’est rendue hier après-midi, mercredi 12 octobre, au siège du tribunal de première instance de Tunis, a visité le palais de la Justice de Tunis, a arpenté les différentes aires du tribunal et s’est enquise des conditions de travail des représentants du parquet, des magistrats, et différents bureaux d’instruction et juridictions.

La ministre a ordonné le démarrage immédiat du programme spécifique au tribunal de première instance de Tunis, portant sur des travaux d’entretien urgents des salles d’audience, des espaces d’archives, de la trésorerie, du service des jugements et autres espaces, indique ce jeudi le ministère de la Justice, dans un communiqué.

Les décisions portent, également, sur la mise en œuvre d’une campagne exceptionnelle pour la conservation des archives, des saisies, et la consolidation des équipements et moyens de travail.

La ministre a appelé à sécuriser davantage le tribunal par des moyens électroniques, et des caméras de surveillance, tout en consolidant le cadre sécuritaire en son sein, à l’issue d’une coordination, à cet effet, entre la ministre de la Justice et le ministre de l’Intérieur.

Leïla Jeffal a échangé avec les magistrats, les représentants du parquet, les chefs des juridictions et ses membres, ainsi que les juges d’instruction et le cadre administratif des tribunaux.

Elle a écouté leurs préoccupations et s’est dit « compréhensive envers l’effort qu’ils déploient au quotidien, face au flux important de dossiers », affirmant la détermination du ministère à « améliorer davantage les conditions de travail et à leur fournir les équipements nécessaires en vue d’aider les composantes de la famille judiciaire, à accomplir leurs missions comme il se doit ».

