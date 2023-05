Tunisie : La ministre de l’Equipement appelle les entreprises BTP Ã  respecter le calendrier de rÃ©alisation des projets routiers dans le Grand-Tunis et au-delÃ 

Tunisie : La ministre de l’Equipement appelle les entreprises BTP à respecter le calendrier de réalisation des projets routiers dans le Grand-Tunis et au-delà

La ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzeri, a appelé les entreprises BTP, à prendre les mesures nécessaires, et à mettre à disposition les engins, les moyens matériels, et humains requis afin d’accélérer la cadence des travaux, en vue de parachever les tronçons restant des projets d’infrastructure en cours, conformément à la qualité requise et aux délais convenus.

L’accélération de la cadence de réalisation des projets routiers, a fait l’objet d’une séance de travail en présence du Directeur Général des ponts et chaussées, la directrice générale des affaires foncières et judiciaires, ainsi que des cadres centraux et régionaux et les entreprises BTB.

Cette réunion a été consacrée à l’examen de l’état d’avancement des projets de la route X 4, la route X 20, le projet de dédoublement de la route locale n’o 533, en liaison avec le tronçon du port financier, et le projet de dédoublement de la route régionale n’o 27 reliant Nabeul à Menzel Tamim.

Le respect du calendrier de réalisation de ces projets par les entreprises BTP en charge de suivi de ce projet, ainsi que la publication des décrets d’expropriation liés à certains tronçons des projets en question, ont été examinés.

Il a été, par ailleurs, question des solutions en mesure d’accélérer la cadence de règlement de certains problèmes, notamment, fonciers, lesquels entravent l’état d’avancement desdits projets.

Gnetnews