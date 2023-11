Tunisie : La ministre de l’Equipement Ã©voque un programme pour dÃ©velopper les routes et autoroutes moyennant une enveloppe de 1100 MD

Tunisie : La ministre de l’Equipement évoque un programme pour développer les routes et autoroutes moyennant une enveloppe de 1100 MD

La ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzeri, a évoqué hier, mercredi 08 novembre, à l’Assemblée, les objectifs stratégiques liés au programme relatif à l’infrastructure routière, lequel est estimé à 1100 millions de dinars.

Auditionnée par la commission parlementaire de planification stratégique et de développement durable, Zenzeri a indiqué que ce programme consiste « à développer le réseau des autoroutes, et des routes numérotées, à l’échelle nationale et maghrébine, à améliorer l’accès des citoyens aux zones rurales isolées, au réseau des routes, à préserver leur sécurité, outre la préservation de la qualité du réseau routier ».

La ministre a affirmé avoir mis en place une stratégie globale en matière d’infrastructure routière à l’horizon de 2035, dont le coût est estimé à 35 milliards de dinars.

Zenzeri a, par ailleurs, évoqué les objectifs stratégiques du programme inhérent à la protection des villes contre les inondations, ainsi que du littoral de l’érosion marine, dont le coût est estimé à environ 185 millions de dinars.

Ces objectifs consistent à garantir la protection des villes contre les inondations, à la lumière des changements climatiques, à assurer une protection durable et intégrée du littoral, outre la réalisation de bâtiments civils et d’édifices portuaires durables.

Gnetnews