Tunisie : La ministre de l’Equipement ouvre le salon MEDIBAT Ã  Sfax, et s’enquiert des techniques modernes en matiÃ¨re de construction

Tunisie : La ministre de l’Equipement ouvre le salon MEDIBAT à Sfax, et s’enquiert des techniques modernes en matière de construction

La ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzeri, a inauguré, ce mercredi 04 Octobre, le salon méditerranéen du bâtiment (MEDIBAT), en présence du ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat congolais, Josué Rodrigue NGOUONIMBA, et la délégation l’accompagnant.

Organisé par la chambre du Commerce et de l’Industrie de Sfax, ce salon se tient, dans sa 17ème édition, du 4 au 7 octobre à la foire internationale de Sfax.

La ministre a arpenté les ailes de ce salon, en prenant connaissance des techniques les plus modernes dans le secteur de la construction, dans différents pays africains et étrangers, soulignant son importance à l’échelle nationale, régionale et internationale, et son rôle en matière de redynamisation de l’activité économique et de l’ouverture sur de nouveaux marchés.

Cette foire est une opportunité pour s’inspirer de l’expérience tunisienne dans le domaine de la construction et du logement social, et de prendre connaissance des techniques modernes adoptées dans ce domaine, a souligné le ministre congolais.

Quelque 150 exposants dans les secteur du bâtiment prennent part à cette foire, ainsi que des entreprises publiques, comme la SNIT, l’AFH, Tunisie Autoroutes, et la société d’études et d’aménagement des cotes Nord de la ville de Sfax (SEACNVS).

Gnetnews