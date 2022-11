Tunisie : La ministre des Finances avertit contre une fausse page Facebook au nom de Sihem Boughdiri Nemsia

Le ministère des Finances met en garde contre une fausse page, Facebook, au nom de la ministre, Sihem Boughdiri Nemsia.

Cette page comporte les activités de la ministre au cours de la dernière période, et appelle à s’inscrire à une plateforme pour obtenir des financements.

« Cette page est falsifiée et erronée et n’a rien à voir avec la ministre », souligne le même département.

Le ministère avertit les utilisateurs des réseaux sociaux et de faceboook « de tomber dans le piège des ces pages », et les appelle « à éviter de s’inscrire à de telles plateformes, que personne n’en connait, les instigateurs et la finalité ».

La seule page à travers laquelle, l’activité de la ministre des Finances est publiée, est la page officielle du ministère portant le même nom, précise la même source.

Gnetnews