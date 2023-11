Tunisie : La ministre du Commerce explique les raisons de la cherté, et affirme l’engagement de l’Etat à préserver le pouvoir d’achat

La ministre du Commerce et du Développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb, a imputé le renchérissement des prix, aux bouleversements politiques mondiaux, à la hausse du taux de l’inflation, ainsi qu’à l’interdépendance du tissu économique aux marchés extérieurs, spécialement, pour ce qui est des activités industrielles et des produits de base.

Auditionnée hier, mercredi 15 novembre, par la commission de l’Industrie et du Commerce sur le projet du budget de son ministère pour le nouvel exercice, la ministre a mis l’accent sur le lien étroit entre la marche du développement à l’échelle nationale, et la situation économique régionale et internationale, outre les répercussions climatiques négatives sur le rendement du secteur agricole, les capacités exportatrices de la Tunisie, l’aptitude d’emporter la bataille de la concurrence, et de mobiliser les devises.

Le budget du ministère du Commerce représente 6,28 % de celui de l’Etat, et traduit les choix nationaux, dans le cadre d’un plan de développement économique et social, consacre l’engagement de l’Etat à subventionner les produits de base, et à préserver le pouvoir d’achat, pour sauvegarder la paix civile, a-t-elle souligné..

Elle a ajouté que son ministère veille à lutter contre la spéculation et la hausse illicite des prix, outre la poursuite du programme des réformes structurelles, l’intensification des campagnes de contrôle dans différents gouvernorats, des unités de production et de stockage, des circuits de distribution, et de transport par route, ce qui a représenté une pression grandissante sur les interventions de l’appareil de contrôle.

L’action est, par ailleurs, focalisée sur la consolidation du tissu commercial et son développement, à travers la mise à niveau de 100 marchés de produits agricoles et de pêche, la préparation de projets de textes de loi régissant les circuits de distribution, l’activation des applications informatiques inhérentes aux produits subventionnés, en élargissant ses domaines. Le ministère cherche à garantir un marché équilibré et équitable, a-t-elle dit.

Gnetnews