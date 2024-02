Tunisie : L’offre des fruits et légumes à Bir el-Kassaâ est meilleure que l’année dernière, les prix sont acceptables (ministre)

La ministre du Commerce et du Développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb, a effectué samedi à l’aube, une visite au marché de gros de Bir el-Kassaâ, à l’approche du Ramadan et dans le cadre des préparatifs dans ce sens.

La ministre a effectué une tournée dans les différentes ailes du marché, et s’est enquise de l’état de l’approvisionnement, ainsi que des prix des légumes et fruits au niveau du gros.

Les quantités disponibles par rapport à la même période de l’année écoulée, ainsi que les prix sont considérés comme étant acceptables, et globalement, abordables, a-t-elle fait constater, appelant à intensifier les opérations de contrôle au niveau du détail, et en assurer le suivi, afin que les prix ne dévient pas des niveaux ordinaires.

La ministre du Commerce a appelé à la nécessité de développer l’activité de la société tunisienne des marchés de gros et ses prestations, conformément aux standards internationaux, en prenant connaissance des expériences comparées dans ce domaine, et ce pour polariser, davantage, les fournisseurs, et parfaire l’organisation du marché sur tous les plans.

Le Président-Directeur Général de la société des marchés de gros, Sofiène Tarmiz, a souligné qu’il allait œuvrer, pendant l’actuelle année, à installer des barrières automatiques, notamment dans le pavillon des poissons, et les parkings, et généraliser les opérations de facturation électronique, à l’ensemble des marchés relevant des municipalités ayant présenté des demandes à cet effet.

Gnetnews