Tunisie : La ministre du Commerce s’empare des perturbations de l’approvisionnement, et s’engage Ã  sÃ©vir contre les spÃ©culateurs !

Tunisie : La ministre du Commerce s’empare des perturbations de l’approvisionnement, et s’engage à sévir contre les spéculateurs !

La ministre du Commerce et du développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb, a appelé « à rétablir la cadence normale de l’approvisionnement, à fixer les prix, et à contrer les différentes formes de spéculation, et de stockage anarchique ».

Présidant hier, mercredi 18 janvier 2023, la réunion périodique des directeurs régionaux du commerce, consacrée à l’examen de l’état de l’approvisionnement et des prix, et aux préparatifs du ministère en vue de garantir la bonne marche du marché pendant la période à venir, la ministre a appelé « à appliquer la loi à tous, et à activer les sanctions administratives les plus lourdes. »

Elle a rappelé « les défis auxquels son ministère se heurte et les attentes qu’il suscite », évoquant « l’important rôle de l’appareil de contrôle économique, sur le double-plan central et régional, et la nécessité de coordonner et d’unifier les efforts avec les autres organismes, en vue de mener les programmes de contrôle susceptibles de consacrer la transparence des transactions au niveau du marché. »

La réunion a porté sur les problèmes qui contribuent, d’une manière ou d’une autre, aux perturbations de l’approvisionnement, ainsi que les mesures susceptibles de prévenir toute pénurie, notamment, des produits sensibles. Chose qui passera par « une approche participative avec les différents ministères et organismes administratifs et professionnels, liés aux circuits de production, d’industrialisation et de distribution ».

Ben Rejeb a, par ailleurs, pris connaissance du bilan du contrôle économique de l’année 2022, avec ses différents programmes conjoints, spécifiques et urgents pour désamorcer les pressions ayant touché l’approvisionnement et les prix de certains produits de base.

La réunion a, également, porté sur les priorités sectorielles inscrites dans les programmes de contrôle, pendant la prochaine période, avec une primauté accordée aux produits agricoles frais, aux produits subventionnés, aux aliments pour bétail et engrais.

Il a été aussi question de l’importance de l’action conjointe avec les services sécuritaires, et le nécessaire réseautage du contrôle, sur le double-plan central et régional, tout en élevant la cadence, en prévision du mois de Ramadan.

Gnetnews