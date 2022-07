Tunisie : La mission d’observateurs de la ligue arabe atteste que « le référendum s’est déroulé dans le calme, la transparence et l’intégrité »

Le chef de mission de la ligue arabe pour le suivi et l’observation du référendum, l’ambassadeur Abdelhassine Hendaoui, a déclaré que « le référendum s’était déroulé dans un climat calme, dans l’intégrité et la transparence ».

Reçu le 26 juillet 2022 par le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jarandi, ainsi que la délégation l’accompagnant, à la demande du secrétariat général de la Ligue arabe, le chef de mission a affirmé que « la délégation dont les membres étaient dispatchés sur un important nombre de bureaux de vote n’a pas relevé de failles ou d’irrégularités, excepté quelques insuffisances au niveau des listes électorales, que l’ISIE a pu rectifier à temps ».

La délégation de la Ligue arabe, cité par un communiqué des Affaires étrangères, a salué « la bonne préparation par l’instance électorale de cette échéance », la considérant, comme « un acquis pour le peuple tunisien, et affirmant les dispositions de la ligue arabe à présenter toutes les formes d’appui à notre pays ».

Le ministre a salué « les efforts de la délégation et son souci que le référendum se déroule dans le cadre de la transparence et de l’intégrité comme le requièrent les mécanismes démocratiques ». « C’est ce que notre pays a tâché, tout au long de la préparation de cette importante échéance, à garantir, ainsi qu’à assurer la participation du peuple tunisien à ce rendez-vous, en toute volonté et liberté ».

Gnetnews