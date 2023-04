Tunisie : La nomination d’un ambassadeur à Damas appréciée par la Syrie

Le ministre des Affaires étrangères et des expatriés syrien, Fayçal Mokdad, a salué la décision du président de la république, de nommer un ambassadeur en Syrie ; une étape qui contribuera à la normalisation des relations entre les deux pays, a-t-il souligné, lors d’un entretien téléphonique avec son homologue tunisien, Nabil Ammar.

Les deux ministres ont affirmé hier, mercredi 05 Mars, « la profondeur des liens fraternels et l’ancienneté des relations de coopération entre la Tunisie et la Syrie, et la volonté conjointe de les développer davantage », rapporte un communiqué du département du Nord Hilton.

Recevant lundi le ministre des Affaires étrangères, le président de la république a ordonné d’entamer les procédures pour la nomination d’un ambassadeur de Tunisie à Damas.

