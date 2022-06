Tunisie : La nouvelle constitution fera mention de lâ€™Islam en tant que religion de la nation (SaÃ¯ed)

Tunisie : La nouvelle constitution fera mention de l’Islam en tant que religion de la nation (Saïed)

Le président de la république, Kaïs Saïed, a affirmé ce mardi 21 juin 2022, que la nouvelle constitution ne fera pas mention de l’Islam, en tant que religion de l’Etat, mais il sera question d’une nation (Oumma), dont la religion est l’Islam.

Dans une déclaration médiatique , en marge du départ du premier vol vers les lieux saints pour l’accomplissement des rites du pèlerinage e l’an 1443/ 2022, Saïed a indiqué que l’Etat est une entité morale, comme la société, l’entreprise…et la société ne va pas traverser As-Sirât, et n’ira pas au paradis ou en enfer…

Il a invoqué, dans une vidéo relayée par Mosaïque, le verset coranique où Allah évoque les musulmans comme étant la meilleure nation, il ne dit pas le meilleur Etat : « الله قال كنتم خير أمة أخرجت للناس ولم يقل كنتم خير دولة أخرجت للناس.

Saïed a encore indiqué que l’Etat tend à concrétiser les finalités de l’Islam, signalant que l’essentiel dans la prière, le jeûne, et le Hajj… réside dans les finalités de ces pratiques cultuelles.

Il a ajouté que le plus important est d’éviter l’associationnisme, et de ne rien associer à Dieu, s’en prenant à l’idolâtrie du 21ème siècle : « Hélas, sous les régimes dictatoriaux, ils fabriquent les idoles, Al-Lat et Al’Uzza (les déesses adorées à l’ère préislamique en Arabie), et puis ils les adorent », a-t-il fustigé.

Le président-coordinateur de l’instance nationale consultative pour une nouvelle république, Sadok Belaïd, avait remis hier, mardi 21 juin, le projet de mouture de la nouvelle constitution au président de la république.

Saïed avait affirmé, à cette occasion, que ce projet de constitution n’est pas définitif et certains de ses articles pourraient être matière à révision et à réflexion.

