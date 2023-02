Tunisie : La nouvelle réglementation des changes vise à libéraliser les transactions financières avec l’étranger

Les orientations et grandes lignes du nouveau projet de loi réglementant le change a été au centre d’un atelier de travail tenu, hier mardi 07 février, à Dar Edhiaffa à Carthage, sous l’égide de la présidence du gouvernement.

Cette nouvelle réglementation vise « à moderniser le dispositif des changes, et à libéraliser, progressivement, les relations financières avec l’extérieur, en préservant les grands équilibres économiques ».

Le nouveau texte s’inscrit dans le cadre de « l’amélioration du climat des affaires, en mettant en cohérence la règlementation des changes, avec les législations nationales et internationales ». Il s’agit, aussi, de simplifier les procédures et d’éliminer les obstacles auxquels fait face l’entreprise tunisienne, dans ses relations financières et commerciales avec l’étranger, rapporte en substance un communiqué de la présidence du gouvernement.

Le nouveau projet de loi fera l’objet de concertations, la prochaine période, avec les opérateurs économiques.

Ont participé à cette rencontre, notamment, les ministres des Finances ; du Commerce, et du développement des exportations ; des Technologies de la communication ; du Tourisme et de l’Artisanat ; de l’Emploi et de la formation professionnelle, ainsi que le gouverneur de la banque centrale de Tunisie.

Gnetnews