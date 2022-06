Tunisie : La numÃ©risation des services consulaires et du visa cÃ©dera peu Ã  peu la place aux prestations en papier

Tunisie : La numérisation des services consulaires et du visa cédera peu à peu la place aux prestations en papier

Othman Jarandi et Nizar Ben Néji, respectivement, ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens de l’étranger et ministre des Technologies de la Communication, ont coprésidé hier, une réunion par visioconférence, avec un premier groupe de chefs de missions diplomatiques et consulaires de Tunisie à l’étranger, en présence du directeur général du centre national de l’Informatique (CNI).

Cette réunion s’inscrit dans le cadre de « la mise en œuvre de la stratégie nationale numérique visant à simplifier les procédures administratives, leur digitalisation, ainsi que la facilitation des prestations consulaires pour notre communauté à l’étranger », indique le département du Nord-Hilton dans un communiqué.

Jarandi a salué « les efforts accomplis par les équipes compétentes du ministère des Technologies de la Communication pour mettre en place le dispositif consulaire électronique e-consulat ».

Il a, par ailleurs, évoqué « les efforts en cours pour la mise en place du dispositif e-Visa, de manière à faciliter le retrait des documents administratifs, tout en écourtant les délais de leur émission, et en garantissant la sécurité informatique, face aux défis et risques liés à la sécurité cybernétique. »

Jarandi a, également, affirmé que son ministère était « résolu à mettre en place ces procédures dans les meilleurs délais, ce qui permettra d’améliorer la qualité des prestations, et de rationaliser le travail de l’administration, en renonçant, d’une manière progressive, aux transactions en papier ».

Nizar Ben Néji a, quant à lui, présenté un aperçu sur le dispositif numérique, ses principales techniques, dont l’entrée en vigueur sera progressive.

« Cette démarche va commencer par les extraits de naissance, pour être généralisée par la suite, de manière à réaliser la digitalisation des transactions administratives et consulaires », a-t-il annoncé.

Gnetnews