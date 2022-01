Tunisie : « La participation à la consultation nationale permettra de rectifier le processus »

Le parti « Alliance pour la Tunisie », considère que « la participation à la consultation nationale, va donner une occasion aux citoyens d’exprimer directement et librement leurs conceptions, aspirations et propositions dans différents domaines vitaux, pour rectifier le processus du pays, et mettre un terme à la période des dispositions exceptionnelles, conformément au calendrier annoncé par le président de la république, Kaïs Saïed ».

Le parti dirigé par Sarhane Nasri appelle, dans un communiqué paru à l’issue de la réunion de son bureau politique, tenue hier soir mercredi, « le président de la république à œuvrer pour la participation des organisations sociales, et des parties politiques qui n’étaient pas impliquées dans le système de destruction, à la seconde phase de cette consultation qui se tiendra, en mode présentiel, dans les régions et délégations du pays, pour l’élargir et la faire réussir ».

Le parti incite, également, les citoyens à « une participation massive à ladite consultation, soit à travers la plateforme électronique, ou à travers les rencontres qui se tiendront dans l’ensemble des délégations du pays ».

Alliance pour la Tunisie met en garde, par ailleurs, contre « la gravité » de ce qu’il a qualifié « la création d’entités et rassemblements politiques en dehors du cadre légal, sous différentes appellations ». Le parti pointe « la tenue de conférences de presse, activités, et marches politiques qui ne consacrent que la chaos, et placent leurs organisateurs sous le coup de la loi ».

Il affirme « la nécessité de contrer ce chaos, à travers l’application de la loi à tous, et la révision des décrets lois régissant les partis et associations ».

Alliance pour la Tunisie exhorte, en somme, « le gouvernement, les ministères de la santé, de l’intérieur, de la défense à appliquer la loi à tous, sur un pied d’égalité, en termes de respect des décisions prises pour freiner la propagation du Coronavirus, et à ne pas se laisser entrainer derrière les appels à enfreindre la loi. »

Gnetnews