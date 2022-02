Tunisie : La participation massive à la consultation populaire va baliser le terrain à une nouvelle étape de le l’histoire

Le président de la république, Kaïs Saïed, a reçu ce mardi 22 février 2022, à Carthage, le ministre des Technologies de la Communication, Nizar Néji.

La rencontre a porté sur « les difficultés techniques auxquelles se heurtent les citoyens en matière de participation à la consultation populaire électronique », indique ce soir la présidence dans un communiqué.

« Ces difficultés sont dues, en partie, à un ensemble de choix techniques devant être aplanies, certaines sont préméditées de la part de ceux qui cherchent à bâillonner (les Tunisiens), et à avorter cette expérience, première du genre, en Tunisie », ajoute la même source.

Saïed a affirmé que « l’avenir de la Tunisie est entre les mains des Tunisiens et Tunisiennes. Leur participation massive va baliser le terrain à une nouvelle étape de l’histoire fondée sur la volonté populaire réelle, et non sur une légalité illusoire, rejetée par les Tunisiens, car elle ne traduit pas leur volonté réelle ».

