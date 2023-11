Tunisie : La pénurie des produits de base, le contrôle des grandes surfaces, l’économie parallèle…au centre des interventions des députés

L’Assemblée des représentants du peuple a entamé ce lundi 27 novembre, les travaux de la plénière, consacrée à la discussion du projet du budget du ministère du Commerce et du développement des exportations, en présence de la ministre du Commerce et de son staff.

Les interventions des députés se sont articulées, en ce début du débat qui se poursuit encore, autour de la pénurie des produits de base, le commerce parallèle, la subvention, le commerce international, etc.

Le député Nizar Seddik s’est arrêté au commerce électronique et les difficultés auxquelles il se heurte qui en entravent l’essor.

Il a évoqué un classement onusien, selon lequel, la Tunisie est classé 77ème dans le monde, 3ème en Afrique et 1ère au Maghreb en la matière. Il a pointé des problèmes liés à la banque centrale de Tunisie, aux ministères des Finances, de l’Economie, des Technologies de la Communication, ainsi qu’à la logistique, au transport et au code des changes. La législation est inadaptée et considère le commerce électronique comme un commerce traditionnel, a-t-il dit, prônant un cadre législatif au diapason avec les exigences de l’heure.

Le député a, par ailleurs, appelé à contrôler les grandes surfaces, dont l’arrière-marge devra profiter aux consommateurs, critiquant le contrôle exercé sur les petits épiciers, et les pénalités qui leur sont, souvent, infligées. Les épiceries sont en train de mettre la clef sous la porte, et ce tissu qui s’est constitué sur des décennies est en train de disparaitre, a-t-il indiqué e substance.

Il a, par ailleurs, appelé à lutter contre le commerce parallèle du tabac, à travers la suppression des autorisations, en accordant le droit de vendre les cigarettes à ceux disposant d’un identifiant fiscal.

Gare à détruire notre appareil de production

Le député Dhafer Sghiri a déploré, pour sa part, que la Tunisie n’abrite pas les grands salons, à l’instar d’autres pays, alors que ces foires constituent les moteurs du commerce et attirent les importateurs étrangers.

Il a relevé l’absence d’informations en matière d’exportations. Des industriels et artisans veulent exporter, mais ne disposent pas d’informations là-dessus, seule une minorité de gros exportateurs détiennent les informations.

La promotion des exportations est tributaire, à ses yeux, de l’attraction des grandes société de commerce international, citant l’exemple des Pays-Bas et de Hong-Kong qui sont de gros exportateurs, du fait qu’ils abritent ce type de sociétés.

S’agissant du commerce intérieur, le député a évoqué le manque de produits de base. « Depuis une semaine, je cherche le lait pour mes enfants, mais je n’en ai pas trouvé ». Idem pour « le sucre qui est introuvable ».

Il a critiqué la subvention du sucre. « La Tunisie est le seul pays qui subventionne le sucre, un produit vénéneux qui provoque le diabète », a-t-il dit, évoquant un gaspillage et s’opposant, aussi, à la subvention du thé et café.

Le député Moez Barkallah a critiqué « l’ampleur prise par le commerce parallèle, qui nourrit la fraude et la spéculation ».

Le ministère du Commerce évoque sa stratégie en vue d’un marché équilibré et équitable, mais évite de parler de commerce parallèle, dont l’ampleur traduit des défaillances en matière de suivi et de contrôle, a-t-il souligné en substance.

Un député a déploré la démarche qui consiste à détruire notre agriculture et notre système de production, en important des pommes de terre, alors que l’agriculteur se donne tant de mal à les cultiver en Tunisie.

Il a, par ailleurs, évoqué l’approvisionnement insuffisant de Sidi Bouzid, en produits subventionnés, notamment l’huile, voire une distribution inéquitable entre le gouvernorat et les délégations, ce qui créé l’encombrement.

Il a prôné un appareil de contrôle national, loin de certains comportements. « Le contrôle ne devra pas servir de raison pour terroriser les gens, ce qui pourrait nourrir la spéculation », a-t-il prévenu.

Gnetnews