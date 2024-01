Tunisie : La plÃ©niÃ¨re ouvre ses travaux Ã  l’AssemblÃ©e en prÃ©sence du ministre de l’Education

Tunisie : La plénière ouvre ses travaux à l’Assemblée en présence du ministre de l’Education

La séance plénière a ouvert, ce mardi 23 janvier, ses travaux à l’Assemblée, en présence du ministre de l’Education et de la délégation l’accompagnant.

A l’ordre du jour, le projet de loi portant approbation d’un contrat de financement à la date du 10 juillet 2023 entre la Tunisie et la banque européenne pour l’investissement (BEI), portant sur le crédit accordé à la Tunisie, pour la contribution au financement du programme de modernisation des établissements éducatifs II, n’o 46/ 2023, ainsi que le projet de loi portant approbation de l’échange de mémorandums au sujet de l’amendement du protocole entre le gouvernement tunisien et son homologue italien, à la date du 25 novembre 2011, pour l’octroi d’une ligne de crédit aux PME (petites et moyennes entreprises), n’o 2023/60.

Gnetnews