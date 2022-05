Tunisie : La plus grande catastrophe pour les Tunisiens est un taux d’inflation à deux chiffres (Abassi)

Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie, Marouane Abassi, a déclaré ce vendredi 20 Mai que la BCT a relevé son taux d’intérêt directeur trois fois, et l’a baissé deux fois étant lié au taux d’inflation.

L’Institut d’émission avait décidé, lors de la dernière réunion de son conseil d’administration, de relever le taux directeur de la Banque Centrale de Tunisie de 75 points de base, le portant à 7,0%, ce qui se traduirait par un relèvement des taux des facilités de dépôt et de prêt marginal à 6,0 % et à 8,0 % respectivement.

Dans une déclaration à Sfax relayée par Mosaïque, Abassi a affirmé que la plus grande catastrophe pour les Tunisiens est un taux d’inflation à deux chiffres.

Le cas échéant, les classes démunies vont perdre du pouvoir d’achat, a-t-il averti.

Le gouverneur de la BCT a appelé, en marge d’un forum économique organisé par l’IACE Sfax, à accorder des incitations aux chefs d’entreprises pour qu’ils puissent faire face à la concurrence étrangère, et aux difficultés découlant de la pandémie du Coronavirus, et la guerre Russie/ Ukraine.

Il a ajouté que la guerre russe en Ukraine a mis à mal les économies du monde, et aussi l’économie tunisienne.

Mourouané Abassi a, par ailleurs, annoncé aujourd’hui la parution dans les toutes prochaines semaines d’une nouvelle réglementation des changes, dont le but est la clarification et la simplification des procédures.

Gnetnews