Tunisie : La police judiciaire de l’aéroport Tunis-Carthage démantèle un réseau de fabrication de faux visas vers l’Europe

Le ministère de l’Intérieur annonce, ce mardi 09 Mai, le démantèlement d’un réseau de fabrication de faux visas.

Relatant les faits, le ministère indique, ce soir, dans un communiqué que les agents et cadres des services des unités judiciaires au commissariat de la police des frontières de l’aéroport de Tunis-Carthage ont levé le voile sur un réseau criminel, lequel opère dans la fabrication de dossiers factices pour le retrait de visa, en vue d’aider, à travers la fabrication de faux visas, ceux qui souhaitent se rendre à l’espace européen, à travers la Tunisie, à franchir, illégalement, les frontières.

Les unités en question ont réussi, après avoir collecté et analysé les informations, et installé des équipes de contrôle en coordination avec le parquet, d’arrêter les personnes impliquées, dont le principal élément, qui utilise une fausse identité, et est, l’objet, de 12 préavis de recherche au profit de différentes unités sécuritaires et structures judiciaires.

Une importante somme d’argent, 05 passeports, et deux PC portables ainsi que plusieurs documents ont été saisis, pour constituer des dossiers de visa, ainsi qu’une fausse carte d’identité et d’autres documents falsifiés.

Le parquet a ordonné le placement en détention des suspects, en lançant des avis de recherche contre les membres du réseau, et en ouvrant 06 PV judiciaires, liés aux crimes de falsification, d’escroquerie et de formation de consensus.

Les services sécuritaires compétents de la police des frontières de l’aéroport Tunis-Carthage ont saisi des sommes en devise estimées à 11.300 dollars américains, et à 13.835 euros chez un passager étranger, à destination d’un pays européen, qui les a dissimulés à des endroits sensibles de son corps.

Gnetnews