Tunisie : La politique fiscale devra être réformée pour améliorer les ressources de l’Etat (expert du FMI)

L’expert auprès du fonds monétaire international pour la politique fiscale, Patrick Petit, a affirmé l’engagement du FMI à soutenir la Tunisie en matière de réforme de la fiscalité.

Lors d’une rencontre hier après-midi, jeudi 11 juillet 2022, avec la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, l’expert a indiqué que « toutes les parties prenantes étaient résolues à développer le dispositif fiscal en vue d’améliorer le climat de l’investissement, de développer les ressources de l’Etat, et d’améliorer la position de la Tunisie sur la scène internationale, en tant que destination attractive de l’investissement ».

Cette entrevue intervient suite à une série de réunions tenues par l’expert avec les structures chargées de la fiscalité au ministère, les organismes publics compétents, ainsi que les acteurs économiques et les organisations nationales.

La ministre a dit la détermination de l’Etat « à poursuivre la réforme du dispositif fiscal, à mettre en place les mécanismes nécessaires pour simplifier le régime fiscal, à consacrer le principe de justice, à élargir l’assiette fiscale, outre la modernisation de l’administration fiscale et la digitalisation des services destinés aux contribuables », rapporte un communiqué du ministère des Finances.

Ces mesures vont aider l’entreprise économique à accomplir son devoir fiscal, avec la rapidité et l’efficacité requise. Comme elles permettront « d’améliorer les ressources propres de l’Etat sans alourdir les charges de l’entreprise, de promouvoir le climat des affaires, et de combattre l’évasion fiscale et l’économie parallèle ».

L’expert du FMI effectue une visite de travail en Tunisie dans le cadre de la coopération technique entre les deux parties, en vue de réformer le régime fiscal, qui fait partie du programme des grandes réformes, selon la même source.

