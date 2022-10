Tunisie : La poste annonce avoir facilitÃ© les virements financiers entre les CCP et les comptes bancaires

Tunisie : La poste annonce avoir facilité les virements financiers entre les CCP et les comptes bancaires

La poste tunisienne a réitéré ce lundi 10 octobre son adhésion à la stratégie nationale de transformation numérique 2021- 2025. Une adhésion qui s’illustre à travers le lancement de plusieurs projets, dont le développement et l’enrichissement de la nouvelle application digitale « my Poste » afin de permettre aux clients de bénéficier d’un pack de nouveaux services supplémentaires et sans se déplacer aux Bureaux de Poste à l’instar de :

La réalisation des opérations de virements financiers à partir des Comptes Courants Postaux au profit des autres titulaires des CCP ou des comptes épargne postale ou des comptes bancaire d’une manière simple, facile, rapide et sécurisée,

La recharge des comptes virtuels « e-Dinar » d’une manière instantanée à partir des Comptes Courants Postaux (CCP).

Il est à signaler que l’application « myPoste » permet aussi aux clients de bénéficier de plusieurs autres services tels que :

La demande à distance de la carte de retrait et de paiement électronique « Visa Electron » associée au Compte Courant Postal d’une manière instantanée et sécurisée ainsi que la gestion des différentes opérations à savoir : Le changement du plafond des montants de retrait, le changement du code confidentiel, le blocage et le déblocage de la carte.

La demande à distance et d’une manière sécurisée du carnet des Chèques Postaux avec un suivi garanti des différentes étapes de cette demande.

La réalisation à distance des opérations de virement au profit des titulaires des comptes courants postaux et bancaires d’une manière instantanée, facile et sécurisée.

La gestion en ligne des comptes de placement « SICAV TANIT » d’une manière instantanée et sécurisée à travers l’exécution des ordres de souscription ou bien de rachat selon le besoin du client.

La poste tunisienne a célébré aujourd’hui même à Gammarth, la journée mondiale de la Poste, sous l’égide de son PDG, Sami Mekki, en présence de ses cadres et agents, représentant les structures centrales et régionales ainsi que les principaux partenaires stratégiques, autour du thème : « La poste tunisienne, leader des services numériques ».