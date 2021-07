Tunisie : La poste et la CNAM signent une convention pour la distribution des cartes Labess et Amen

La poste tunisienne et la CNAM ont signé hier, mardi 27 juillet, une convention de partenariat portant sur la distribution des cartes Labess et Amen social.

La poste tunisienne est chargée, en vertu de cette convention, de distribuer les cartes Labess, au profit des affiliés de la Caisse nationale d’assurance-maladie (CNAM), et la carte Amen aux bénéficiaires du programme d’Amen social.

Ladite convention a été signée par le PDG de la poste tunisienne, Sami Mekki, et le PDG de la CNAM, Habib Toumi, lors d’une cérémonie co-présidée par Mohamed Fadhel Kraïem et Mohamed Trabelsi, respectivement ministre des Technologies de la Communication et ministre des Affaires sociales.

La carte électronique Labess va se substituer à la carte de soins en papier, pour être utilisée en matière de remboursement des frais de soins, et d’achat des médicaments. Cette carte permettra aux prestataires de services d’accéder aux données inhérentes à l’affilié social, dans un souci de transparence.

La carte d’Amen social remplacera, elle, les cartes de soins gratuits et à tarifs réduits de couleur blanche et jaune, destinées aux familles démunies et à revenus limités. Elle s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, en étendant la couverture sociale à l’ensemble des Tunisiens.

Gnetnews