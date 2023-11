Tunisie : Le projet du budget du ministère des Technologies de la Communication adopté

L’Assemblée des représentants du peuple a adopté hier le projet du budget du ministère des Technologies de la Communication de 2024 à 118 voix favorables, 08 abstentions et 05 oppositions.

Les interventions des députés se sont articulées autour de la nécessité d’assurer l’accès à Internet pour l’ensemble des citoyens à des prix abordables, d’installer les réseaux de fibre optique, et d’y relier les écoles, du manque des bureaux de poste, et la difficulté de rendre les prestations postales dans de nombreuses régions, l’incitation à la création de Start-up, l’encouragement du système de paiement électronique, la nécessité d’assurer la transition digitale et de promouvoir le e-governement, la mise à disposition des garanties nécessaires pour la préservation des données personnelles, le développement du système d’intelligence artificielle, mettre un terme à l’émigration des compétences dans ce domaine….

Prenant la parole à l’issue du débat général, le ministre des Technologies de la Communication, Nizar Néji, a fait état de la parution de nombreux textes de loi inhérents à la digitalisation et aux systèmes d’information.

Il a évoqué l’inclusion sociale, financière et digitale, le lancement des projets EDUNET10 , et Wifi Campus pour la connexion des établissements éducatifs et universitaires aux réseaux de fibre optique à haut débit…

Nizar Néji a, par ailleurs, souligné que son ministère s’attèle à la mise en place de bureaux de poste, et au développement des transactions financières électroniques, à la consolidation de la transition digitale de l’administration, ainsi qu’à l’instauration et à la généralisation de e-Houyia sur le portable, et au développement du portail citoyen.

