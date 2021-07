Tunisie : La prÃ©sidence annonce des arrivÃ©es d’oxygÃ¨ne et des dons collectÃ©s par les Tunisiens de l’Ã©tranger

Tunisie : La présidence annonce des arrivées d’oxygène et des dons collectés par les Tunisiens de l’étranger

La présidence annonce l’arrivée, dans les prochaines heures, en Tunisie de deux camions chargés d’oxygène en provenance de l’Algérie.

Dans un communiqué rendu public dimanche soir, la présidence ajoute la poursuite à compter de ce lundi 19 juillet, de l’initiative des pays frères et amis d’envoyer des camions citernes remplis d’oxygène, outre l’effort sans précédent des Tunisiens de l’étranger d’acheminer vers la Tunisie les équipements médicaux, (respirateurs, et concentrateurs d’oxygène…) collectés.

« Ces équipements et quantités d’oxygène seront distribués d’une manière équitable, sur la base d’études scientifiques, sous la supervision de la direction générale de la santé militaire », assure la présidence.

La même source ajoute que le président de la république va poursuivre ses contacts intensifs, avec les parties nationales et les pays frères et amis, afin que les équipements, vaccins et oxygène soient livrés à ceux qui en ont besoin dans les délais les plus proches.

L’oxygène est aussi en train d’être acheminé vers la Tunisie par voie maritime, pour couvrir des besoins en forte hausse, à cause de l’accentuation de la crise sanitaire et de l’accroissement des cas graves, parmi ceux ayant contracté le coronavirus.

