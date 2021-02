Tunisie : La prÃ©sidence de la rÃ©publique veut le dÃ©part de tout le gouvernement (Taboubi)

Tunisie : La présidence de la république veut le départ de tout le gouvernement (Taboubi)

Le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a déclaré ce lundi 22 février, que « la crise politique est réelle, et est entre le président de la république, et le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Rached Ghannouchi, et non entre Saïed et Mechichi ».

Dans un entretien à la radio nationale, le chef de la centrale syndicale a indiqué que « la présidence de la république veut le départ de l’ensemble du gouvernement, et non seulement, le retrait des ministres, objet de soupçons de corruption », faisant état de « désaccords entre Carthage et la Kasbah autour de ces ministres ».

Il a appelé les deux parties en conflit « à faire des concessions, pour l’intérêt de la patrie ».

Le SG de l’UGTT a ajouté que « Mohamed Ennaceur a été proposé, pour diriger une instance nationale, chargée d’aplanir les difficultés, et mener le dialogue, mais le chef de l’Etat n’a pas, jusque-là, répondu ».

Sur les raisons d’avoir soumis l’initiative à la présidence, il a rétorqué qu' »il est normal que toute initiative soit présentée au président de la république, il nous a proposé d’impliquer les jeunes et nous l’avons accueilli favorablement », a-t-il noté.

Kaïs Saïed n’a pas, néanmoins, emprunté la voie du dialogue et il en assume la responsabilité, a-t-il ajouté.

