Tunisie : La présidence du gouvernement annonce trois jours de congé à l’occasion de l’Aïd el-Fitr

La présidence du gouvernement annonce qu’à l’occasion de l’Aïd el-Fitr, les agents de l’Etat, des collectivités locales et des entreprises publiques bénéficient de trois jours de congé et ce, les mercredi, jeudi et vendredi, 12, 13 et 14 mai 2021.

Le mode d’organisation de travail durant cette période de confinement sera pris en considération pour les agents chargés d’assurer la permanence pendant ces vacances, ajoute la Kasbah dans un communiqué.

Gnetnews