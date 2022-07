Tunisie : La présidence du gouvernement annonce un jour de congé à l’occasion du nouvel an

La présidence du gouvernement annonce ce mercredi 27 juillet 2022 que les agents de l’Etat, des collectivités locales, et les entreprises publiques à caractère administratif bénéficient à l’occasion du nouvel an hégirien, d’un seul jour de congé, et ce conformément aux dispositions du décret présidentiel n’o 223 de l’année 2021, du 07 décembre de la même année.

Ce jour correspondra au vendredi 29 juillet, ou samedi 30 juillet 2022, selon les résultats de l’observation du croissant, comme l’annoncera le mufti de la république, précise-t-elle en ce début d’après-midi dans un communiqué.

Gnetnews