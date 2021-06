Tunisie : La présidence du gouvernement intente un recours en Justice contre Abir Moussi pour avoir agressé des ministres

La présidence du gouvernement annonce ce lundi 14 Juin sa décision d’intenter un recours en Justice contre la députée Abir Moussi, et les autres députés du PDL pour les actes commis contre la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Olfa Ben Ouda et le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi.

Dans un communiqué rendu public cet après-midi sur sa page officielle, la présidence du gouvernement affirme son « rejet de ces pratiques contraires au régime démocratique, qui attentent à l’Etat et aux mécanismes de travail de ses institutions, et entravent le fonctionnement normal du service public ».

La Kasbah exprime cette position suite à « l’agression et menace ayant visé les deux ministres alors qu’ils répondaient à des questions orales, à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) ».

La plénière a été suspendue, à deux reprises, ce matin après que des députés du PDL ont réclamé, par haut-parleur, le départ du gouvernement, brandissant « dégages », contre les membres du gouvernement présents.

Gnetnews