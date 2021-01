Tunisie : La prÃ©sidence revient sur lâ€™affaire de la lettre suspecte ; Sarraj et Tamim appellent SaÃ¯ed pour sâ€™enquÃ©rir de sa santÃ©

Tunisie : La présidence revient sur l’affaire de la lettre suspecte ; Sarraj et Tamim appellent Saïed pour s’enquérir de sa santé

La présidence de la république est revenue hier soir, jeudi 28 janvier, sur la lettre suspecte reçue par la présidence.

Dans un long communiqué, la présidence indique « avoir reçu lundi 25 janvier 2011, vers 17 heures une correspondance adressée au président de la république, consistant en une lettre ne portant pas le nom de l’expéditeur. La ministre et directrice du cabinet présidentiel a ouvert l’enveloppe, et l’a trouvée vide, son état de santé s’est dès lors dégradé, elle a éprouvé une sensation d’étourdissement, une perte quasi-totale de la vue, et de grands maux de tête ».

« Un agent du secrétariat du chef du cabinet était présent au moment de l’incident, et a senti les mêmes symptômes, mais à un degré moindre ».

« L’enveloppe a été mise dans le destructeur de papier avant de l’adresser au ministère de l’Intérieur, la nature de la substance qu’elle contenait n’a pu être jusque-là déterminée », selon la présidence.

La directrice du cabinet présidentiel s’est dirigée vers l’hôpital militaire pour effectuer les examens nécessaires et déterminer les raisons de la dégradation subite de sa santé, ajoute-t-elle.

La présidence dit ne pas avoir publié l’information le même jour de sa survenue, pour éviter de troubler l’opinion publique, tout en assurant que le président de la république est indemne et en bonne santé.

Pour rappel, une source informée à la présidence avait révélé avant-hier mercredi « l’arrivée d’une enveloppe suspecte au palais présidentiel de Carthage, qui était vide, et contenait une substance suspecte ».

Dans une déclaration à la TAP, la même source avait ajouté que « le président de la république n’a pas reçu cette enveloppe, mais c’est l’un des agents du palais qui l’a ouvert, et est en bonne santé ».

Le président Kaïs Saïed avait reçu jeudi 28 janvier une communication téléphonique, du président du Conseil présidentiel du gouvernement d’union libyen, Faez el-Sarraj qui a « exprimé sa solidarité avec la Tunisie et son peuple, suite à la tentative d’empoisonnement du chef de l’Etat », souligne la présidence dans un communiqué.

Saïed avait également reçu une communication téléphonique de l’émir du Qatar, cheikh Tamim Ben Hamed al-Thani, qui lui a exprimé « sa totale solidarité, suite à l’incident lié à la tentative d’empoisonnement du chef de l’Etat », ajoute la présidence dans un second communiqué.

Ce faisant, le président de l’Assemblée des représentants du peuple et président d’Ennahdha, Rached Ghannouchi, « souhaite un prompt rétablissement à la directrice du cabinet présidentiel, Nadia Akacha, suite à l’incident dont elle a été l’objet récemment », comme il l’écrit sur sa page officielle Facebook.

Gnetnews