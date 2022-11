Tunisie : La priorité est de réformer les entreprises publiques, sans en privatiser aucune (Nsibi)

Le porte-parole du gouvernement, Nasreddine Nsibi, a indiqué que la priorité du gouvernement, à l’heure qu’il est, réside dans la réforme de toutes les entreprises publiques sans exception, tout en s’y attachant, sans en privatiser aucune d’entre elles.

Dans une déclaration médiatique, en marge de la tenue du conseil de l’innovation pour l’appui de l’initiative et des start-ups, dans sa première édition à Dar Edhiaffa à Carthage, relayée par la TAP, il a expliqué que le programme de réformes présenté par le gouvernement au Fonds monétaire international (FMI), repose sur une approche fondée sur l’étude par le gouvernement de la situation des entreprises publiques, au cas par cas, en réfléchissant, par la suite, à des solutions et suggestions pratiques.

Il a mis l’accent sur « la nécessité d’étudier les dossiers au cas par cas, étant donné la particularité de chaque entreprise, et sa réalité, et ce qu’elle requiert en termes de moyens et stratégies de réforme ».

Nsibi a encore fait savoir que « la présidence du gouvernement a tenu des conseils ministériels consacrés à chaque entreprise, et a demandé à chacune de présenter un plan de réforme, et ce que cela requiert en termes de moyens en vue de leur sauvetage », précisant qu’il s’agit là « d’une priorité pressante du gouvernement pendant la prochaine période ».

Il a ajouté que l’on aura recours à des experts dans chaque secteur, « en ouvrant le dossier de chaque entreprise à part, et en étudiant les scénarios possibles, correspondant aux orientations du gouvernement ».

S’agissant de la réforme de la caisse de compensation, il a assuré de « la poursuite de la subvention, en la dirigeant vers ceux qui la méritent, en vue de mettre un terme à la spéculation, et à l’exportation illégale vers d’autres pays, tout en permettant à plus de 80 % du peuple tunisien d’en avoir un accès direct, à travers l’inscription sur une plateforme électronique, lui permettant d’en bénéficier, dans un premier temps ; la plateforme en question est prête et est en cours de test » ,a-t-il dit.

Gnetnews