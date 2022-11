Tunisie : La production d’huile de l’olive estimÃ©e Ã  200 mille tonnes, les prix en hausse

Tunisie : La production d’huile de l’olive estimée à 200 mille tonnes, les prix en hausse

Le président directeur général de l’office national de l’huile (ONH), Hamed Dali Hassen, a déclaré, ce vendredi 04 novembre, que la production nationale de l’huile d’olive est estimée à 200 mille tonnes, ce qui représente un recul de 20 %, en comparaison avec l’année écoulée.

Dans une déclaration médiatique à Gafsa, relayée par la TAP, il a imputé la baisse de la récolte oléicole, à la sécheresse et au manque de pluies, notamment au Sahel et au Centre, outre la hausse des températures, signalant que d’autres pays dans le monde ont vécu la même situation, dont l’Italie et l’Espagne.

Les quantités d’huile d’olive dans le monde sont passées cette année, à 2,7 millions de tonnes, contre 3,2 millions de tonnes, ce qui représente une grande baisse, ayant donné lieu à la hausse des prix de l’huile d’olive.

L’augmentation des prix, suite à la baisse des quantités d’huile d’olive dans le monde, permettra à la Tunisie d’exporter à la même valeur de l’année dernière ; les exportations avaient, alors, totalisé 80 % de la production nationale.

Les quantités d’huile d’olive en provenance des oliveraies irriguées sont estimées à 50 % de la production nationale, bien que celles-ci représentent 6 % de la superficie totale des oliveraies, a-t-il souligné.

Et de poursuivre : l’Office national de l’huile va œuvrer avec l’Institut de l’olivier (de recherche scientifique en oléiculture), à mener des recherches sur la manière d’adaptation à la sécheresse et aux changements climatiques.

